POL-PPRP: In Einkaufsmarkt eingeparkt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am Samstagnachmittag, 07.01.2017, fuhr aus noch ungeklärter Ursache eine 52-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen beim Einparken mit ihrem PKW in die Glaswand eines Einkaufmarktes in Oggersheim. Hierdurch wurden zwei große Glaselemente inklusive Rahmen beschädigt. Im Innern wurden die Wand und die Elektrogeräte in der Küche einer dortigen Metzgerei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell