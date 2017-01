POL-PPRP: Diebstahl aus LKW

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter schlugen am 03.01.2016 zwischen 06:30 und 06:55 Uhr, die Seitenscheibe eines LKW in der Pranckhstraße ein und stahlen eine schwarze Tasche vom Beifahrersitz. In der Tasche befanden sich ein Navigationsgerät, Diverse Papiere und Autoschlüssel. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell