POL-PPRP: Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) - Ein 53-jähriger Autofahrer missachtet am 02.01.2017, um 06:30 Uhr, die Vorfahrt eines Motorradfahrers, als er von der Sternstraße nach links in die Faberstraße abbog. Der Motorradfahrer, der auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße unterwegs war, verlor bei dem Zusammenstoß die Kontrolle über sein Zweirad und stieß gegen das Heck eines geparkten PKW. Der Motorradfahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell