POL-PPRP: Einbruch in Bistro

Ludwigshafen (ots) - Am 01.01.2017, zwischen 02:30 und 10:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter mit einem zuvor entwendeten Schlüssel über eine Notausgangstür in ein Bistro in der Ganderhofstraße ein. Aus dem Gastraum wurden ein Laptop und Bargeld gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

