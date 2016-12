POL-PPRP: Einbruch bei Kulturverein

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum 28.12.2016 wurde in die Räumlichkeiten eines Kulturvereins in der Bgm.-Kutterer-Straße eingebrochen. Über eine Lüftungsrohröffnung drangen die bislang unbekannten Täter ins Erdgeschoss des Anwesens ein. In den Vereinsräumen wurden ein Zigarettenautomat, drei Spielautomaten und eine Geldkassette aufgebrochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

