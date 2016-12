POL-PPRP: Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ludwigshafen (ots) - Fünf Verletzte und ca. 8000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls der sich am 26.12.2016 gegen 19:45 Uhr in der Bruchwiesenstraße ereignete. Der 19-jährige Fahrer eines Fiats war auf der B37 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs. An der Ausfahrt zur Bruchwiesenstraße fuhr er ab. In einer Rechtskurve der Ausfahrt kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem 29-jährigen Fahrer eines entgegenkommenden Opels. Die beiden Insassen aus dem Opel und die drei Personen aus dem Fiat wurden bei dem Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt. Der Ausfahrtsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de., in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell