POL-PPRP: Bedrohung mit Messer

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitag, dem 23.12.2016, 18:20 Uhr, kam es in der Prinzregentenstraße vor der dortigen Rossmann-Filiale zu Streitigkeiten zwischen zwei jungen männlichen Personen, in deren Verlauf der eine den anderen mit einem 20 cm langen grünen Küchenmesser bedrohte. Eine unbeteiligte Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 27-jährige Mann mit dem Messer konnte von eintreffenden Polizeibeamten vor Ort festgestellt und nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt und der 27-Jährige wegen psychischer Auffälligkeiten in eine Fachklinik verbracht. Der Geschädigte, also derjenige, der mit dem Messer bedroht wurde, war nicht mehr vor Ort und hat sich bis jetzt auch nicht gemeldet.

Um Anlass und Hintergrund der Tat aufklären zu können, bittet die Polizei den Geschädigten und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2222 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Lu.-Oppau zu melden.

