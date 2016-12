POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Politesse beleidigt und verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 22.12.2016, gegen kurz nach 10 Uhr, wurde eine städtische Mitarbeiterin in Ausübung ihres Dienstes von zwei Unbekannten angegriffen. Die 29-Jährige war in der Bremser Straße unterwegs, um dort den ruhenden Verkehr zu überwachen, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde. Sie wurde so heftig gestoßen, dass sie vornüber zu Boden fiel. Dabei wurde sie von den Angreifern mit den Worten "Schlampe" beleidigt. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Alwin-Mittasch-Platz. Die Politesse wurde bei dem Angriff verletzt. Von den Tätern ist bekannt, dass es sich um zwei Männer handelte. Einer trug einen roten Kapuzenpulli, war ca. 1.90m groß und etwa 25 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell