POL-PDLU: Speyer- Dubioser Polizeibeamter (56-0910)

09.10.2017, 21.00 Uhr Ein 35-jähriger Mann befand sich bei seinen Eltern in deren Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße. Auf ein Klingelzeichen meldete er sich und fragte über die Gegensprechanlage, wer Zutritt zum Mehrfamilienhaus begehre. Die männliche Person mit dunkler Stimme an der Gegenseite gab an, dass er Polizeibeamter sei und aufgrund einer zuvor stattgefundenen Straftat Zutritt zum Haus benötige. Daraufhin ging der 35-Jährige vom vierten Stock ins Erdgeschoss zu Hauseingangstür, um den angeblichen Polizisten zu empfangen. Dort befand sich jedoch keine Person. Was der Unbekannte tatsächlich in dem Mehrfamilienhaus wollte, ist nicht bekannt. Im Nahbereich konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. (pr)

