POL-PDLU: (Frankenthal) - [B9] Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Infolge zu geringen Sicherheitsabstands kollidiert am Montagmorgen, 09.10.2017, gegen 06:30 Uhr, auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße 9 wenige hundert Meter vor der Abfahrt Ludwigshafen Pfingstweide in Fahrtrichtung Frankenthal zunächst ein 48-jähriger PKW Fahrer aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis mit dem vor ihm fahrenden Kleinlastkraftwagen. In der weiteren Folge kollidiert, ebenfalls aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, ein 20-jähriger Toyotafahrer aus Speyer mit dem Opel des 48-Jährigen. Durch den Unfall wird der Fahrer des Opel leicht verletzt und wird aufgrund von Schwindel und Kreislaufproblemen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3800 Euro. Aufgrund des Unfalls und des vorherrschenden Berufsverkehrs bildet sich bis zur Räumung der Unfallstelle ein Rückstau auf der B9.

