POL-PDLU: (Frankenthal) - Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet am Sonntagabend, 08.10.2017, gegen 21:00 Uhr, einen 47-jährigen PKW-Fahrer, wie dieser in Schlangenlinien die Kiefernstraße entlang fährt und hierbei beinahe geparkte PKW touchiert, schlussendlich am Straßenrand parkt und sein Fahrzeug verlässt. Der aufmerksame Zeuge verständigt umgehend die Polizei, die den 47-Jährigen und den Zeugen vor Ort antreffen kann. Bei der Sachverhaltsaufnahme können die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 47-Jährigen und an dessen Fahrzeug frische Unfallschäden feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem PKW-Fahrer ergibt einen Wert von 1,88 Promille. Der Schaden am Fahrzeug kann einer korrespondierenden Beschädigung eines Gartenzauns unweit entfernt zugeordnet werden. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

