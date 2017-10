POL-PDLU: Speyer- Leichtkraftrad Fahrer leicht verletzt (20-0810)

Speyer (ots) -

08.10.2017, 11.40 Uhr Unangepasste Geschwindigkeit war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Straße am Technik Museum. Bei seiner Fahrt in Richtung Industriestraße verlor der 35-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Schaden: 1000 Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell