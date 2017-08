POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl (20-0808)

Speyer (ots) -

07.08.2017, 17.15 - 17.30 Uhr Zwei Unbekannte klingelten bei einer 80-jährigen Frau in der Diakonissenstraße und wollten deren Sohn sprechen. Da er nicht da war, wollten sie auf ihn warten. Die Rentnerin ließ die beiden in die Wohnung. Einer der Täter wollte dann zur Toilette, während der andere die 80-Jährige in ein Gespräch verwickelte. Plötzlich hörte die Geschädigte die Haustür zuschlagen, worauf der zweite Täter blitzartig die Wohnung verließ. Die Rentnerin schaute sofort nach ihrer Handtasche, die noch unversehrt im Flur stand. Erst am folgenden Morgen bemerkte sie, dass aus ihrem Schlafzimmer drei Schmuckschatullen mit wertvollem Schmuck fehlten. Der Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Täterbeschreibung: Beide südländische dunkle Hauttypen, schlank, mit schwarzen Haaren, 40 bzw. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Gaben an, Vater und Sohn zu sein. Trugen gelbe T-Shirts und Jeans.

