POL-PDLU: Speyer - Dreister Diebstahl (11-0908)

Speyer (ots) -

08.08.2017, 12.00 - 19.00 Uhr Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag in der Postgalerie in dem Kasper Wohndesign-Outlet einen 122 cm x 61 cm großen Couchtisch im Wert von über 1200 Euro. Obwohl die Tat in der regulären Geschäftszeit lag, ist weder den Verkäufern noch irgendeinem Kunden die dreiste Tat aufgefallen. Laut Angaben des Anzeigenerstatters soll der Tisch etwas schwerer sein, weshalb nicht auszuschließen ist, dass es sich um mehrere Täter handeln könnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell