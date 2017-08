POL-PDLU: Harthausen - Diebstahl aus PKW (28-0808)

Harthausen (ots) -

08.08.2017, 11.15 - 11.45 Uhr Eine Audi Fahrerin stellte ihren PKW im rückwärtigen Bereich auf einem Parkplatz auf dem Friedhof in Harthausen ab. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass die Scheibe hinten links eingeschlagen und ihre Handtasche samt Geldbörse entwendet wurde. In der Geldbörse befanden sich diverse Ausweispapiere sowie 75 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

