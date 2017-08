POL-PDLU: (Altrip / Waldsee) Kontrollen der Polizei

Altrip / Waldsee (ots) - Die Polizei Schifferstadt hat am Dienstagvormittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei sowohl in Altrip als auch in Waldsee Kontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei vor allem auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen. Auch wenn die Zahlen diesbezüglich insgesamt rückläufig sind, verliert die Polizei das Thema nicht aus den Augen. Bei den Kontrollen sind allerdings keine relevanten Feststellungen getroffen worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell