POL-PDLU: (Frankenthal) - Alleinunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots) - In Folge eines Fahrfehlers verliert am Montagnachmittag, 07.08.2017, gegen 13:00 Uhr, ein 78-Jähriger Fahrradfahrer in der Eppsteiner Straße das Gleichgewicht und fällt von seinem Pedelec. Hierbei verletzt er sich leicht, am Fahrrad entsteht geringer Sachschaden. Die Verletzungen des 78-Jährigen werden noch vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

