POL-PDLU: Schulbeginn = Verkehrschaos? - Das muss nicht sein:

Polizeiinspektion Frankenthal (ots) - In wenigen Tagen ist es wieder für zahlreiche Schüler und Schülerinnen soweit, - das neue Schuljahr beginnt.

Doch nicht nur das, für viele Kinder startet das Abenteuer Schule mit der Einschulung in die Grundschule. Ein neuer, aufregender Lebensabschnitt für Eltern und Kinder beginnt. Natürlich kommen da viele Fragen auf, auch was die Sicherheit des Schulweges betrifft. Viele Schulen beklagen die sogenannten "Elterntaxis". Dieser mittlerweile umgangs-sprachliche Begriff veranschaulicht das Phänomen, dass Kinder und Jugendliche in Form eines bequemen Transportservices von ihren Eltern in deren Fahrzeug zur Schule oder zum Verein gefahren werden, am besten direkt vor die Eingangstür. An so mancher Schule sorgt dies morgens zu Schulbeginn zu so manchem Verkehrschaos. Durch verbotswidriges Halten oder riskante Wendemanöver behindern Eltern dabei nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern gefährden zum Teil auch die Kinder - ihre eigenen eingeschlossen. Dabei führt gerade die Eigenständigkeit der Kinder auf dem Schulweg zur Erlangung von Verkehrskompetenz.

Der ADAC und auch wir als Polizei empfehlen daher sogenannte "Hol- und Bringzonen" an Schulen. Es handelt sich dabei um speziell eingerichtete Haltezonen für Elterntaxis in der Nähe der jeweiligen Schule. Die Haltezonen liegen dabei in verkehrsruhigeren, sicheren Bereichen, so dass der übrige Fahrzeugverkehr nicht durch haltende Fahrzeuge eingeschränkt wird. Einige Schulen kennzeichnen diese Bereiche mit extra angefertigten Schildern und bieten so eine sichere Ein-und Ausstiegszone für die Schulkinder. Sie liegen meist etwa 200-300 Meter von der Schule abgesetzt, so dass die Kinder trotzdem einen kurzen aber sicheren Fußweg zurücklegen müssen.

Dieser Fußweg fördert nicht nur die Eigenständigkeit sondern auch das Sozialverhalten der Kinder, da sie von den "Hol- und Bringzonen" meist in Gruppen zur Schule laufen.

Einige Frankenthaler Schulen stellen bereits Überlegungen bezüglich solcher Zonen an oder haben etwas in einer ähnlichen Form eingerichtet.

Auch in diesem Jahr werden wir wieder verstärkt Schulwegkontrollen zu Beginn des Schuljahres an den verschiedenen Schulen im Dienstgebiet durchführen und die Eltern zum Thema sicherer Schulweg informieren.

Damit sie Ihre Kinder sicher zur Schule bringen raten wir außerdem:

- Sichern Sie Ihr Kind auch auf Kurzstrecken immer mit einem geeigneten Kinder-sitz! 30 Prozent aller Schulkinder sind innerorts gar nicht oder nicht richtig gesichert, oft mit schlimmen Folgen!

- Wenn sie noch andere Kinder mitnehmen, achten sie darauf, dass jedes Kind einen passenden Kindersitz hat.

- Lassen Sie Ihr Kind nie zur Fahrbahn hin aussteigen!

- Fahren Sie im Schulbereich besonders vorsichtig und rücksichtsvoll und bleiben sie aufmerksam!

- Achten Sie darauf, Ihre und andere Kinder durch Einparken und Zurücksetzen sowie beim Ein- und Aussteigen nicht zu gefährden!

Darüber hinaus hat sich die Polizeiinspektion Frankenthal verstärkt dem Thema Ablenkung im Straßenverkehr angenommen und dafür einen neuen Dokumentationsflyer für Handyverstöße entwickelt. Dieser wird mit Beginn des neuen Schuljahrs zur Sicherheit, insbesondere der jüngeren Verkehrsteilnehmer, eingesetzt.

Wir wollen, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen - Ihre Polizei Frankenthal

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell