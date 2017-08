POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots) - Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt beim Ein- bzw. Aussteigen in der Zeit von Samstag, 05.08.2017, 23:30 Uhr, auf Sonntag, 06.08.2017, 12:10 Uhr, den ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Königsberger Straße in Queraufstellung abgestellten PKW eines 28-jährigen Anwohners. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

