POL-PDLU: (Altrip) Mehrere versuchte Trickbetruge am Telefon

Altrip (ots) - Am Freitagnachmittag (04.08.2017) sind bei der Polizei in Schifferstadt insgesamt fünf Betrugsversuche bekannt geworden, bei denen der Anrufer vorgab, der Enkel zu sein und Geld zu benötigen. Die Gründe dafür waren teilweise verschieden: mal sei er einfach nur in finanziellen Schwierigkeiten gewesen, mal hätte er ein Auto und mal eine Wohnung gekauft. Auffällig war, dass es sich nach Angaben der Anzeigenerstatter immer um eine männliche, meist jung klingende Person handelte und die Anrufe nur im Ortsgebiet von Altrip getätigt worden sind. Glücklicherweise kam es in keinem Fall zu einer Geldübergabe. Weitere Geschädigte solcher Anrufe oder Zeugen, die Angaben zu dem Anrufer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

