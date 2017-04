POL-PDLU: Betrunkener Autofahrer nach rund 300 km Fahrt kontrolliert

Frankenthal (ots) - Aufgrund eines Hinweises der Polizei NRW, dass sich vermutlich ein betrunkener Fahrer mit seinem PKW auf dem Weg nach Frankenthal befindet, konnte der betreffende PKW am 09.02.2017, gegen 02:30 Uhr, durch eine Streife der Polizei Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der Fahrer an, am Abend mehrere Gläser Whiskey-Cola getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Gegen den 39-jährigen Fahrzeuglenker aus Castrop-Rauxel wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein einbehalten.

