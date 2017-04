POL-PDLU: Handtasche gestohlen

Frankenthal (ots) - Am 08.02.2017, gegen 13:15 Uhr, wurde auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof die Handtasche einer 78-jährigen Frankenthalerin gestohlen. Die ältere Dame hatte ihre Handtasche kurz am Grab ihres Mannes abgelegt. In einem unbeobachteten Moment nahmen zwei bislang unbekannte Täter, ein junger Mann und eine junge Frau, die Tasche an sich und flüchteten. In der Handtasche befand sich unter anderem der Geldbeutel der Geschädigten mit ca. 90,- EUR Bargeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell