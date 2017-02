POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Unfall im Kreisverkehr

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 02.02.2017, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der L523, im dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, nachdem ein 37- Jähriger Mercedes- Fahrer in den Kreisverkehr fuhr, ohne der Bevorrechtigten, 56- jährigen VW- Fahrerin, Vorrang zu gewähren. Durch den Zusammenstoß erlitt die 56- Jährige kurzzeitig einen Schwächeanfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

