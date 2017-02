POL-PDLU: Straßenlaterne beschädigt

Speyer (ots) -

02.02.2017, 19.50 Uhr Eine Straßenlaterne wurde am Postplatz von einem Linienbus beschädigt. Der Busfahrer wollte von der Bahnhofstraße nach links in den Postplatz einbiegen. Dabei schwenkte das Heck des Busses aus und kollidierte mit der dortigen Laterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell