POL-PDLU: Radfahrer leicht verletzt

31.01.2017, 08.30 Uhr An der Einmündung Zeppelinstraße / Neufferstraße beachtete ein 64-jähriger Mazda Fahrer nicht die Vorfahrt eines 57-jährigen Radfahrers, der von der Neufferstraße in die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

