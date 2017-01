POL-PDLU: Kontrolle über BMW verloren

Speyer (ots) -

30.01.2017, 04.45 Uhr Zu schnell unterwegs war ein 18 Jähriger mit seinem 1-er BMW, der aus der Rheinallee nach links auf den Schillerweg in Richtung Festplatz abbiegen wollte. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, sein 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

