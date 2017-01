POL-PDLU: Verdächtige Personen

Speyer (ots) -

24.01.2017, 13.20 Uhr Ein 35-jähriger Anwohner aus der Christian-Dathan-Straße teilte mit, dass soeben zwei Personen von Vodafone/KabelDeutschland bei ihm klingelten und in die Wohnung wollten, um zu überprüfen, welchen Router er benutze. Da ihm dies verdächtig vorkam, schickte er sie weg und rief die Polizei. Vor Ort konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Beide Personen mit südländischen Aussehen hätten ein schwarzes Basecap mit Vodafone Aufschrift und eine schwarze Jacke mit kleinem, rotem Vodafone Schriftzug vorne an der Brust getragen. Der Nahbereich wurde mit negativem Ergebnis abgesucht. Gegen 15.40 Uhr wurden dieselben Männer in der Stettiner Straße gemeldet. Auch dort konnte niemand mehr angetroffen werden.

