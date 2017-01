POL-PDLU: Maxdorf - Polizei kontrolliert im Heideweg

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Maxdorf (ots) - Insbesondere auf mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen hatte die Polizei Maxdorf am gestrigen Dienstag in der Zeit von 13:00 Uhr - 13:45 Uhr ein besonderes Augenmerk geworfen. Bei einer Kontrolle im Heideweg wurden insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Fahrzeugführer wurden wegen des nicht angelegten Sichergurtes verwarnt; ein Fahrzeugführer hatte die Zulassungsbescheinigung für sein Fahrzeug nicht mitgeführt und erhielt neben einer Verwarnung auch einen Mängelbericht. Bei vier Fahrzeugen war die Beleuchtung mangelhaft, was ebenfalls zur Ausstellung von Mängelberichten führte.

