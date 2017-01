POL-PDLU: Maxdorf - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Maxdorf (ots) - Seltsame Geräusche hörte am Abend des vergangenen Sonntag gegen 21:00 Uhr ein 56 jähriger Mann in seinem Haus in der Fritz-Haber-Straße in Maxdorf , als er gerade in seinem Wohnzimmer saß. Da er zunächst nichts Seltsames feststellen konnte schenkte er dem Geräusch keine weitere Beachtung. Erst am Vormittag des folgenden Montags fand er seine Kellertür offen stehend vor. Unbekannte hatte die Kellertür aufgehebelt und ließen dann offenbar von ihrem Vorhaben ab, als sie den 56 jährigen im Obergeschoss des Hauses bemerkten. Der hinterlassene Sachschaden liegt bei ca. EUR 250,-

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

