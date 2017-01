POL-PDLU: LKW fährt in Prüfgrube

Speyer (ots) -

23.01.2017, 14.15 Uhr Nicht ganz ohne Komplikationen verlief die die Hauptuntersuchung eines Sattelzuges in der Industriestraße. Der 45-jährige Fahrer wollte den Sattelzug rückwärts über die Prüfgrube fahren und bemerkte dabei nicht, dass er mit seinem Vorderrad die etwa 5 cm hohe Begrenzungskante überrollte und deshalb in die Grube abrutschte. Er versuchte sich noch frei zu fahren, manövrierte sich aber dabei in eine noch aussichtslosere Position. Letztendlich musste der Sattelzug von einer Abschleppfirma geborgen werden. Zur genauen Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

