POL-PDLU: Unbekannte Flüssigkeit - Personen leicht verletzt (54-1901)

Speyer (ots) - Unbekannte Flüssigkeit - Personen leicht verletzt (54-1901) Speyer, 19.01.2017 Bislang unbekannte Täter schütten in einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Landauer Straße in Speyer eine äußerst übel riechende Flüssigkeit. Im Rahmen der Reinigungsarbeiten erlitten der 47-jährige Inhaber, seine Ehefrau und eine Nachbarin Kopfschmerzen, Übelkeit und Taubheitsgefühle im Gesicht und nahmen ärztliche Hilfe in Anspruch. Durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer wurde der Gefahrstoffzug der Feuerwehr alarmiert, der vor Ort Proben entnahm. Anschließend konnte Entwarnung gegeben werden; nach ersten Einschätzungen der Experten vor Ort könnte es sich um Buttersäure gehandelt haben. Der Briefkasten muss ausgetauscht werden. Die Polizeiinspektion Speyer hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

