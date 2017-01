POL-PDLU: Hund ausgewichen

Speyer (ots) -

19.01.2017, 05.45 Uhr Um einen freilaufenden Hund, der in der Waldseer Staße über die Fahrbahn rannte, nicht zu überfahren, wich eine 72-jährige Hyundai Atos Fahrerin aus und prallte an den Mast einer Fußgängerampel an der Einmündung Höhe Nußbaumweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der freilaufende Hund wurde nicht mehr gesichtet.

