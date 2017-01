POL-PDLU: Birkenheide: Einbruch in Wohnhaus

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 18.01.2017, zwischen 14:45 Uhr und 19:13 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mittels Aufhebeln eines Fensters in ein Anwesen in der Weisenheimer Straße ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck in unbekannter Höhe. Zudem beträgt der Sachschaden ca. 500,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell