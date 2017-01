POL-PDLU: Mercedes aus dem Verkehr gezogen

Dudenhofen (ots) - 17.01.2017, 23.30 Uhr Einen total verkehrsunsicheren Mercedes ML 420 hat die Streife an der Anschlussstelle Dudenhofen in Höhe des Friedhof aus dem Verkehr gezogen. Laut Angaben der 26-jährigen Fahrerin war das Fahrzeug bereits im Dezember in einen Unfall verwickelt, bei dem der linke vordere Bereiche erheblich beschädigt wurde, der Scheinwerfer fehlte komplett. Zudem stand das linke Vorderrad in einer deutlichen Fehlstellung. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mercedes wurde auf dem Friedhofparkplatz abgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell