POL-PDLU: Frankenthal: MTB- Fahrerin übersieht Pkw und kommt zu Fall

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 13:30 Uhr, übersah eine 32- jährige MTB- Fahrerin in der Straße "Am Strandbad"/ Ecke Meergartenweg einen von rechts kommenden VW und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen im Beckenbereich zu. Zunächst verzichteten beide auf die Hinzuziehung der Polizei, obwohl dies der unfallbeteiligte VW- Fahrer anregte. Die MTB- Fahrerin übergab dem VW- Fahrer ihre Personalien. Der VW- Fahrer hingehen fuhr davon, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Die Radfahrerin meldete daher den Unfall bei der Polizei nach. Die Polizei bittet den VW- Fahrer, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell