POL-PDLU: Frankenthal: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 14:30 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge aus Frankenthal, wie ein 87- Jähriger Peugeot- Fahrer beim Einparken in der Westlichen Ringstraße gegen einen geparkten Mercedes fuhr und anschließend flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 800,-EUR zu kümmern. Gegen den 87- Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

