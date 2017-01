POL-PDLU: Maxdorf: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt EUR 6.000.- kam es am 17.01.2017, gegen 10.20 Uhr, in der Hauptstraße in Maxdorf. Ein 73-jähriger PKW Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wollte vom Parkplatz der Sparkasse nach rechts in den fließenden Verkehr einbiegen und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von je EUR 3.000.-

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell