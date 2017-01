POL-PDLU: Frankenthal: Geschädigter einer möglichen Unfallflucht gesucht

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 16.01.2017, zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr, kam es in der Frankenstraße/ Ecke Benderstraße möglicherweise zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein 31- Jähriger aus Frankenthal vermutlich beim Abbiegen ein Fahrzeug streifte, dies jedoch erst eine Stunde später der Polizei meldete. Dem 31- Jährigen war aufgefallen, dass plötzlich sein Außenspiegel eingeklappt war. Er geht daher davon aus, dass er ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte. Die Polizei bittet daher Fahrzeugführer, die zu dieser Zeit an der Örtlichkeit parkten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen, falls ihr Auto beschädigt wurde. Ob tatsächlich ein Fremdschaden entstanden ist, ist jedoch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell