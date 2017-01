POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 26-jährige PKW-Fahrerin mit dem Heck eines auf gerader Strecke ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße Im Spitzenbusch in Frankenthal abgestellten Sattelaufliegers. Die 26-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

