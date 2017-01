POL-PDLU: Brand eines Mülleimers auf Privatgelände

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Den gemeinsamen Einsatz der Polizei und Feuerwehr Frankenthal erforderte am Freitag, 13.01.2017, gegen 18:00 Uhr, ein Brand in einem Garten eines Anwesens der Straße Am Birnbaum in Frankenthal. Aufgrund eines sich offensichtlich selbst entzündeten Mülleimers gerieten Gartensträucher in Brand, die bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte weitestgehend durch den Besitzer gelöscht werden konnten. Die Feuerwehr kümmerte sich um die abschließende Bekämpfung der Glutnester. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

