POL-PDLU: (Frankenthal) - Zahlreiche Einsätze durch Unwetter "Egon":

Frankenthal / Maxdorf (ots) - In der Nacht vom 12.01.2017 auf den 13.01.2017 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal und der Polizeiwache Maxdorf zu zahlreichen unwetterbedingten Einsätzen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt zwei geparkte Pkw in Frankenthal und ein geparkter Pkw in Maxdorf durch umstürzende Schilder, Bäume oder Zäune beschädigt. Der an den Pkw entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1950 EUR belaufen. Zusätzlich wurde am "Kaufland Markt" in der Wormser Straße in Frankenthal eine Außenfassade aus Blech an der Laderampe durch den Sturm abgerissen, wodurch ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 EUR entstand. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

