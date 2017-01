POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfallfluch, Zeugen gesucht!:

Stadt Frankenthal (ots) - Am 12.01.2017 ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 10:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des EDEKA-Einkaufsmarktes im Foltzring 33 in Frankenthal, bei dem ein BMW X1 an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Audi mit "RP-Kennzeichen" handeln. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell