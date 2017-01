POL-PDLU: (Frankenthal) - Kontrollstelle mit Zielrichtung "Ablenkung im Straßenverkehr":

Stadt Frankenthal (ots) - Am 12.01.2017 wurde im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Wormser Straße eingerichtet. Es wurden insgesamt zwölf Fahrzeuge kontrolliert, bei denen in sechs Fällen ein Gurtverstoß festgestellt werden konnte.

