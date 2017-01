POL-PDLU: Fahrradkontrollen

Speyer (ots) -

12.01.2017, 07.10 Uhr - 08.00 Uhr Im Zeitraum von 07:10 bis 07:35 Uhr wurden in der Bahnhofstraße von 16 Radfahrern neun beanstandet, weil sie ohne Licht fuhren. Vier weitere nutzten den Radweg in nicht zulässiger Richtung. Im Zeitraum von 07:35 -08:00 Uhr wurde an der Siedlungsschule zwölf Kinder/Jugendliche auf ihren Rädern angetroffen werden, welche ihre Beleuchtung nicht eingeschaltet hatten.

