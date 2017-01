POL-PDLU: Sturmschäden im Bereich der Polizeiinspektion Speyer

Polizeiinspektion Speyer (ots) -

Speyer, 13.01.2017, 01.15 Uhr In der Wormser Landstraße fällt ein umgestürzter Baum auf einen geparkten VW Polo. Durch den auf dem Dach liegenden Baum entstand an dem Polo wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr war zur Beseitigung der Gefahrenstelle mit einem Fahrzeug und sieben Mann vor Ort. Speyer, 13.01.2017, 01.50 Uhr Durch die Streife wird ein auf der B 39 in Fahrtrichtung Dudenhofen liegender Baum zur Seite geräumt. Dudenhofen, 13.01.2017, 02.00 Uhr An der Anschlussstelle Dudenhofen-West, Höhe Friedhof, wird durch die Streife ein entwurzelter Baum festgestellt. Die Feuerwehr Dudenhofen beseitigte den Baum. Römerberg, 13.01.2017, 02.40 Uhr Verkehrsteilnehmer meldet auf der B9 Fahrtrichtung Germersheim im Bereich zwischen ASD Dudenhofen und ASD Römerberg/Dudenhofen mehrere Äste am rechten Fahrbahnrand, welche teils in die Fahrbahn ragen. Geäst wurde durch entsandte Streife entfernt. Speyer, 13.01.2017, 04.30 Uhr Durch Feuerwehr Speyer wird ein aufgrund des Sturmtiefs umgestürzter großer Baum auf der Fahrbahn des Ziegelofenwegs gemeldet. Streife wird vor Ort entsandt. Beseitigung des Baums erfolgte durch die Feuerwehr. Speyer, 13.01.2017, 04:50 Uhr Durch einen umgestürzten Baum wird ein Einfriedungszaun im Rotkehlchenweg in Speyer-Nord beschädigt. Speyer, 13.01.17, 05:49 Uhr Ein PKW wird durch einen umgestürzten Baum in der Friedrich-Graf-Straße leicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau bekannt. Speyer, 13.01.17, 05:58 Uhr In der Paul-Egell-Straße beseitigte die Polizei einen Bauzaun, der drohte umzustürzen. Römerberg, 13.01.17, 06:28 Uhr Ein umgestürzter Baum beschädigt einen in Römerberg in der Dudenhofener Straße ordnungsgemäß abgestellten PKW. Schaden ca. 300 Euro. Speyer, 13.01.17, 06:57 Uhr In der Josef-Schmitt-Straße wurde ein zuvor geparkter Anhänger durch den Wind auf die Fahrbahn gedrückt. Dort konnte er durch die eingesetzten Beamten entfernt werden, bevor weitere Schäden entstehen konnten. Speyer, 13.01.17, 07:27 Uhr Im Ziegelofenweg stellte eine Polizeistreife fest, dass ein geparkter PKW durch herabfallende Ziegelsteine beschädigt wurde. Von welchem Dach die Ziegel stammen, muss noch ermittelt werden. Dudenhofen, 13.01.17, 07:37 Uhr Auf der Landstraße von Dudenhofen Richtung Böhl-Iggelheim konnte ein umgestürzter Baum durch die Polizei von der Fahrbahn geräumt werden. Speyer, 13.01.17, 08:14 Uhr In einer Baustelle in der Straße am Rübsamenwühl wurden mehrere Verkehrsschilder und Bauelemente durch den starken Wind umgeworfen. Schäden entstanden hierbei nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell