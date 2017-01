POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Schifferstadt (ots) - Am Dienstag, den 10.01.2017, zwischen 10:30 und 19:00 Uhr, ist in ein Wohnhaus im Gönheimer Weg eingebrochen worden. Es ist zwar ein Schrank und eine Schublade durchsucht worden, ersten Ermittlungen zufolge ist aber nichts entwendet worden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell