POL-PDLU: Glatteisunfälle

Speyer / Otterstadt (ots) - Otterstadt, 10.01.2017, 10.10 Uhr Aufgrund Glätte kam eine 37-jährige Opel Corsa Fahrerin in der Lindenstraße beim Linksabbiegen in die Friedhofstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Schaden: 800 Euro.

Speyer, 10.01.2017, 13.30 Uhr Ein unbekannter PKW Fahrer rutschte vermutlich aufgrund nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit an ein Straßenschild im Hagebuttenweg. Dieses knickte dabei ab und beschädigte einen Gartenzaun. Schaden: 200 Euro.

Speyer, 10.01.2017, 14.30 Uhr Ein 46-jähriger Audi Fahrer bog vom Mausbergweg nach rechts in den Anton-Nickel-Weg ein und rutsche dabei auf der winterglatten Fahrbahn gegen den Zaun des Seniorenstift. Schaden: 500 Euro

Speyer, 10.01.2017, 16.25 Uhr Unverletzt blieb ein 25-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf dem Parkplatz in der Straße Am Rübsamenwühl in Höhe eines Möbelmarktes. An einer Einmündung konnte ein bislang unbekannter PKW Fahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen den vor ihm fahrenden Radfahrer. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit LED Scheinwerfern handeln, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Speyer, 10.01.2017, 16.40 Uhr Ein 44 Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad auf winterglattem Untergrund die Straße Im Palmer in Richtung Remlingstraße. Im Einmündungsbereich wollte er nach rechts abbiegen, kam ins Rutschen und stürzte. Während der Unfallaufnahme konnte bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der leichtverletzte Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell