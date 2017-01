POL-PDLU: Glatteisunfälle im Dienstgebiet

Frankenthal / Maxdorf (ots) - Frankenthal: Glatteisunfall in der Industriestraße

Am gestrigen Dienstag, 10.01.2017, befährt ein 24-jähriger Ludwigshafener die Robert-Bosch-Straße in Richtung Industriestraße. Als er nach links in letztere abbiegen möchte, verliert aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Citroen. Er prallt gegen einen Laternenmast, wobei ein Sachschaden von ca. 4000EUR entsteht. Verletzt wird der 24-Jährige glücklicherweise nicht.

Birkenheide: Glatteisunfall auf der L527, Alkohol womöglich mitursächlich

Am 10.01.2017, gegen 19:12 Uhr, kommt auf der L527 ein 57- jähriger Maxdorfer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterlichen Verhältnissen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er überfährt eine dort angebrachte Verkehrsinsel und kommt entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen.

Da die Beamten zudem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde dem Fahrer in einer umliegenden Klinik eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden.

Der Sachschaden beträgt ca. 4000,-EUR. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt, verblieb aber vorsorglich wegen seines verwirrten Zustandes in der Klinik.

Lambsheim: Glatteisunfall in der Marktstraße

Ebenfalls am gestrigen Dienstag, 10.01.2017, ereignete sich ein weiterer Glatteisunfall im Bereich von Lambsheim. Gegen 07:20 Uhr verliert ein 47-jähriger VW-Fahrer in der Marktstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Unfallursache ist auch hier überhöhte Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Der 47-Jährige bleicht unverletzt. Durch das Abkommen in einen Graben entsteht Sachschaden in Höhe von 1000EUR.

Gemäß § 3 der StVO darf nur so schnell gefahren werden, dass das Fahrzeug ständig beherrschbar ist. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten anzupassen. Verliert ein Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Wagen, weil seine Geschwindigkeit nicht der örtlichen Witterung angepasst hat und verursacht dadurch einen Unfall, kann dies ein Bußgeld von bis 145EUR nach sich ziehen.

