POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) -

09.01.2017, 09.30 - 13.00 Uhr Bei Verkehrskontrollen in der Tullastraße und in der Geibstraße wurden fünf Autofahrer beanstandet, die während der Fahrt telefonierten, fünf weitere waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. In der Geibstraße mussten drei PKW Fahrer beanstandet werden, weil sie in Höhe des Naturfreundehaus das Wendeverbort nicht beachteten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell