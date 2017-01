POL-PDLU: Ins Schleudern geraten

Speyer (ots) -

08.01.2017, 09.10 Uhr Am Sonntagvormittag geriet eine Smart Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der B 9 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-West auf der stellenweise glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Die 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell